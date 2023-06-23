Автор законопроекта об отмене ЕГЭ объяснил свою позицию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутат Госдумы Ярослав Нилов объяснил, что одной из причин отмены ЕГЭ является то, что выпускники региональных школ приезжают в Москву и не возвращаются обратно, в связи с чем рынок труда в регионе теряет кадры. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он рассказал, что в данный момент школьники жалуются на сложность заданий, например, по математике или обществознанию.

"И бытует такое мнение, что их специально заваливают, чтобы они не сдали на высокий балл", – отметил он.

Нилов добавил, что ряд плюсов, которые предоставляет единый государственный экзамен ученикам школ, могут впоследствии обернуться минусами.

"Например, приезжают в Москву из глубинки, получают бесплатное образование в лучших вузах, не возвращаются обратно и оголяют рынок труда в своем регионе, куда берут иностранцев. При этом в Москве сами работают не по специальности", – сказал депутат.

Он подчеркнул, что России стоит вернуться к советской системе оценке знаний.

Вероятно это может быть не последняя попытка отменить ЕГЭ, резюмировал парламентарий.

Ранее Нилов заявлял, что депутаты от ЛДПР 23 июня внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене госэкзамена. Отмечалось, что ЕГЭ хотят заменить на государственные экзамены, в рамках которых выпускники будут сдавать по программам основного общего и среднего общего образования для поступления в вузы.

По словам парламентариев, формат ЕГЭ не является эффективным, поскольку не отражает реального уровня знаний учеников.

В случае принятия закона изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.



Депутаты внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ