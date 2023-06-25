Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначен на 1 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Резервный день для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике и основного госэкзамена (ОГЭ) по русскому языку назначили на 1 июля, поделились в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

"В связи с объявлением понедельника нерабочим днем резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля", – говорится в сообщении.

Стало известно, что в понедельник, 26 июня, в детских садах будут открыты дежурные группы для ребят, чьи родители будут находиться на рабочих местах и не имеют возможности оставить детей дома.

Сергей Собянин объявил выходным днем в столице 26 июня. Мэр заявил, что в Москве обстоит сложная ситуация. Собянин призвал жителей города сообщать о нештатных ситуациях в службу 112.

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