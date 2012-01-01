Эксперт Чубуков назвал решения, которые улучшат процедуру проведения ЕГЭ

В России могут отменить ЕГЭ: соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Вместо этого авторы инициативы предложили вернуться к традиционным госэкзаменам. По их мнению, нынешний формат учит детей не знаниям, а "проставлению галочек". Какая судьба ждет ЕГЭ в России, разбиралась Москва 24.

"Эксперимент над учащимися"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Законопроект об отмене единого государственного экзамена подготовили депутаты Госдумы от партий ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия – За правду". В пояснительной записке к документу говорится, что ученики должны демонстрировать умения анализировать и мыслить логически, однако формат ЕГЭ не отвечает этим требованиям. Из-за этого в том числе страдает качество образования. Кроме того, проведение экзамена в нынешнем виде требует значительных расходов от государства и родителей для найма репетиторов, утверждают парламентарии.





из пояснительной записки По сути, происходит эксперимент над учащимися и школами, что является недопустимым. Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только "проставлять галочки в клеточках". На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление.

Отмечается, что закон в случае его принятия может вступить в силу уже с 1 января 2025 года. Полученные до этого баллы ЕГЭ будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты учебными заведениями при поступлении на бакалавриат и специалитет, сказано в документе.

Законопроект внесен на рассмотрение на фоне скандалов, связанных с проведением единого госэкзамена. В частности, сразу несколько учеников заявили, что в воронежской школе № 62 перед сдачей ЕГЭ девочек в поисках телефонов заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки и рубашки. При этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов также заявил, что эта информация не подтвердилась, а вся процедура проходила в соответствии с регламентом.

Учитель физкультуры Дмитрий Скляр, который стоял на металлорамке в воронежской школе, рассказал, что если устройство срабатывало на кого-то из учеников, они либо выкладывали все лишнее и проходили дальше, либо их отправляли на проверку ручным металлодетектором. Он подтвердил, что некоторые школьники задирали футболки и рубашки, однако их об этом никто не просил.

"В паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован – в прошлом году такого не было", – сказал Скляр, чей комментарий опубликовал телеграм-канал управления образования и молодежной политики Воронежа.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев вступился за учителя физкультуры, пояснив, что сама процедура досмотра необходима, в первую очередь, в целях безопасности, а не для поиска спрятанных телефонов. Однако местные власти все же приняли решение отстранить взрослых участников громкого инцидента. В ситуации продолжает разбираться Следственный комитет.



Фото: телеграм-канал "Мой и твой Воронеж"

Также сообщения о возможных злоупотреблениях при досмотре появились в Чувашии и подмосковном Видном. Глава СПЧ Валерий Фадеев уже заявил, что лучше дать ученикам списывать, чем унижать их. При этом руководитель Рособрнадзора допустил, что со следующего года родительские комитеты получат возможность контролировать проверки детей перед ЕГЭ.

Кроме того, известно о столичной школьнице, которая до экзамена уже в аудитории достала случайно забытый в заднем кармане телефон и отдала его членам комиссии. Однако те все равно посчитали это нарушением и удалили ее.

В Депобразования напомнили, что ученикам действительно запрещено иметь при себе телефоны с момента входа в пункт проведения ЕГЭ. В этой связи организаторы и независимые наблюдатели действовали в соответствии с инструкциями. В то же время в ведомстве подчеркнули, что у школьницы будет еще один шанс.

"Принимая во внимание, что девушка даже не приступила к экзамену, сильно переволновалась и сама отдала телефон, а также учитывая то, что организаторы не приняли достаточных мер, чтобы предупредить ребят еще раз, выпускница сможет сдать ЕГЭ в резервный день 17 июня", – рассказали в Депобразования Москвы.

Формат так плох?

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Все претензии, которые выдвигаются к единому государственному экзамену, применимы и к любым другим формам проверки знаний школьников. Таким мнением с Москвой 24 поделился руководитель Независимой лаборатории образования, исследователь ЕГЭ Антон Чубуков.





Антон Чубуков руководитель Независимой лаборатории образования, исследователь ЕГЭ Репетиторы нужны, даже если дети будут сдавать устные экзамены. Да и переживания у них будут те же. Чтобы реально решить эти проблемы – снижение стресса, расходы на репетиторов – требуется не менять формат экзамена, а сделать так, чтобы ЕГЭ не был настолько определяющим для жизни ребенка. Нужно изменить отношение к ЕГЭ в обществе.

Он пояснил, что многие выпускники чувствуют себя неудачниками, если не поступили в институт или колледж сразу после школы. Однако, по мнению Чубукова, это не должно порицаться. Нет ничего страшного в том, что ребенок после школы поработает до новой попытки поступления в вуз, пусть и не сразу на престижной должности, указал он.

При этом эксперт не согласился с мнением о неумении школьников думать из-за формата ЕГЭ. Он подчеркнул: экзамен уже давно ушел от концепции простых тестовых ответов.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"В этом году было задание, в котором нужно обосновать важность рационального поведения членов домохозяйств на финансовом рынке. Назвать три органа государственной власти, защищающие права потребителя, и проиллюстрировать примерами деятельность каждого из них. Для этого нужно неплохо знать структуру госорганов и понимать, как они работают. Без этого на вопрос не ответить", – заявил Чубуков.

При этом специалист указал на недочеты, решив которые, можно сделать госэкзамен лучше. По его словам, существует проблема источников при составлении вопросов ЕГЭ. Авторы используют разную литературу, из-за чего задания могут быть неожиданными для выпускников и выходить за рамки школьного курса.

Также специалист не оценил форму проверки детей перед входом на экзаменационные площадки. Здесь он призвал изучить опыт других стран, как бороться с телефонами и шпаргалками, и при этом не доходить до крайностей.

