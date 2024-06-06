В ГД внесен законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных госэкзаменов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты от партий ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Соответствующий законопроект опубликован в думской базе данных.

В свою очередь, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ведомстве готовы обсуждать альтернативу ЕГЭ, если будет предложен объективный и понятный альтернативный экзамен, передает ТАСС.

Музаев уточнил, что в настоящее время модель ЕГЭ является рабочей и постоянно совершенствуется. Рособрнадзор открыт к конструктивным предложениям, добавил руководитель ведомства.

Ранее стало известно, что в случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. При этом результаты ЕГЭ, полученные до этого срока, будут действительны четыре года после сдачи экзаменов. В пояснительной записке указали, что из-за ЕГЭ с каждым годом растет число суицидов среди подростков. Помимо этого, проведение этого экзамена требует больших расходов от государства.

Один из авторов законопроекта, депутата от ЛДПР Ярослав Нилов считает, что формат ЕГЭ учит детей только "проставлять галочки в клеточках". На экзамене работает память школьника, а не его мышление, уверен он. В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал детей.