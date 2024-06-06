РИА Новости: законопроект об отмене ЕГЭ в России внесут в Госдуму

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Депутаты от партий ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект об отмене в РФ единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Согласно проекту, ЕГЭ будет заменен на традиционные государственные экзамены. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года. При этом результаты ЕГЭ, полученные до этого срока, будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами при приеме на программы бакалавриата и специалитета.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата от ЛДПР Ярослава Нилова, последние события вокруг ЕГЭ – от публичных скандалов до откровенных трагедий – обязывают вернуться к вопросу отмены госэкзамена в пользу традиционного формата государственной итоговой аттестации.

В пояснительной записке парламентарии указали, что из-за ЕГЭ с каждым годом наблюдается рост числа суицидов среди подростков. Помимо этого, проведение ЕГЭ требует значительных расходов от государства.

Кроме того, по словам экспертов, расходы со стороны родителей в результате ЕГЭ переместились на рынок репетиторов, а коррупционная составляющая – из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад.

"Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только "проставлять галочки в клеточках". На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление. В то же время экзамен должен быть основан на применении аналитических знаний и логических рассуждений, а не на простой постановке формул или слов", – говорится в пояснительной записке.

Еще один соавтор проекта, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова добавила, что формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников, а ввиду отсутствия личного контакта учащегося с преподавателем происходит обезличивание абитуриента.

Ранее сообщалось, что более 200 выпускников подмосковных школ получили максимальное количество баллов за ЕГЭ по литературе, химии и географии.

До этого стало известно, что в Минобрнауки РФ планируют закрепить сдачу ЕГЭ по профильным предметам для поступающих в педагогические образовательные учреждения со следующего года.