Глава СПЧ заявил, что лучше дать школьникам списать, чем унижать на досмотрах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Лучше дать школьникам списать на экзаменах, чем подвергать недостойному обращению, такое мнение выразил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ответ на скандальные ситуации с досмотрами перед ЕГЭ.

Он напомнил, что с началом экзаменов начинают всплывать множество "диких" историй о досмотрах школьников перед экзаменом.

"Унизительные проверки доходят до снятия нижнего белья перед рамками и съема дверей в школьных туалетах", – приводят его слова в телеграм-канале СПЧ.

По его словам, такое отношение происходит во многих регионах страны и справиться с этим не помогает даже огласка инцидентов и обещание наказания на федеральном уровне.

При этом Фадеев отметил, что подобные технологии досмотра проводят в аэропортах, на массовых мероприятиях и стадионах, но без скандалов. Однако в школах наблюдается крайняя степень недоверия к детям, которая унижает всех – и учеников, и учителей, и самих охранников. Он призвал заботиться о состоянии детей, чтобы их оценки не зависели от самоуправных действий людей на входах.

В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что со следующего года родительским комитетам могут дать право контролировать процедуру досмотра детей перед ЕГЭ. По его словам, родители испытывают наибольший стресс в процессе сдачи ЕГЭ детьми. Для контроля за ситуацией ведомство планирует допускать одного представителя родительского комитета на досмотр перед экзаменами.