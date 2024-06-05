В Депобразования прокомментировали ситуацию с отстранением на ЕГЭ из-за телефона

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве школьница самостоятельно сдала телефон перед началом ЕГЭ, однако организаторы все равно удалили ее с экзамена. Из-за этого возможность пересдать "Естествознание" должна представиться ей только через год, что не позволило бы девушке поступить в вуз этим летом. По поводу случившегося департамент образования Москвы дал комментарий в своем телеграм-канале.

Девушка забыла, что оставила телефон в заднем кармане брюк, а при досмотре никто не обратил на это внимание. Уже в аудитории выпускница обнаружила, что ей удалось пронести гаджет на экзамен. Она обратилась к членам комиссии и честно отдала его. На тот момент экзамен еще не начался, но организаторы сочли, что девушка нарушила правила и удалили ее с пункта проведения.

К истории со школьницей подключилась уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Омбудсмен заявила Москве 24, что направит обращение в Рособрнадзор, чтобы девушке разрешили в резервный день сдать предмет.

При этом Ярославская дала важный совет: апелляционная жалоба на порядок проведения ЕГЭ может подаваться только лишь на территории пункта, где проходит экзамен. Если ученик вышел, как это случилось в истории с данной девушкой, семья уже не может написать жалобу.

В свою очередь, представители Депобразования выступили в защиту организаторов и независимых наблюдателей. В ведомстве напомнили, что правила запрещают участникам экзаменов иметь при себе мобильные телефоны с момента входа в пункт проведения ЕГЭ. Это означает, что представители комиссии действовали в соответствии с инструкциями, подчеркнули в департаменте.

"Принимая во внимание, что девушка даже не приступила к экзамену, сильно переволновалась и сама отдала телефон, а также учитывая то, что организаторы не приняли достаточных мер, чтобы предупредить ребят еще раз, выпускница сможет сдать ЕГЭ в резервный день 17 июня", – заявили в Депорбразования.

Ранее сообщалось, что подмосковная прокуратура начала проверку после публикации в Сети информации о нарушениях, которые были допущены во время пропуска выпускников на ЕГЭ в Видном. Сотрудники ведомства намерены оценить действия ответственных за организацию проведения экзамена. В случае обнаружения оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.