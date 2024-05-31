Рособрнадзор: ЕГЭ по математике прошел в штатном режиме

31 мая, 17:55Общество
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике прошел в штатном режиме, особых сбоев не было зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Также в ведомстве уточнили, что экзамен по этому предмету стал одним из самых массовых: зарегистрировались всего примерно 616 тысяч человек, из которых свыше 336 тысяч сдавали тест базового уровня, а еще 280 тысяч – профильного.
В Москве, как уточнили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, ЕГЭ по математике написали более 64 тысяч учеников, из которых свыше 32 тысяч школьников (более 30 тысяч действующих выпускников) писали экзамен по базовому уровню, а более 35 тысяч человек (34 тысячи выпускников 2024 года) – профильную.
При этом в департаменте уточнили, что в общей сложности было подготовлено около 409 пунктов для проведения экзамена.
Результаты ЕГЭ по математике будут доступны выпускникам до 14 июня включительно (базовый уровень) и не позже 17 июня (профильный).
Ранее столичные выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку. Экзамен состоялся 28 мая и проводился в 361 пункте на базе образовательных учреждений. Аттестацию проходили 69 тысяч человек, 67 из которых заканчивают школу в этом году.
Результаты ЕГЭ по этому предмету станут известны до 14 июня. Выпускники смогут ознакомиться с ними у себя в школах, а также на портале мэра и правительства столицы.
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