28 мая, 16:48Общество
Столичные выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Столичные выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку. В экзамене приняли участие свыше 69 тысяч человек, из которых 67 тысяч – выпускники этого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент образования Москвы.
По информации ведомства, на базе образовательных учреждений был развернут 361 пункт проведения экзамена, на дому – 49 пунктов, в медучреждениях – 6 пунктов.
Результаты экзамена по русскому языку станут известны не позже 14 июня. С ними можно будет ознакомиться в школах или на портале мэра и правительства Москвы.
Примерный график информирования участников ЕГЭ и ГВЭ о результатах размещен на сайте Регионального центра обработки информации.
Ранее школьники признались, что введение возможности пересдачи ЕГЭ снижает стресс. Так, большинство выпускников (52%) без такой возможности оценивают свое напряжение от экзаменов как повышенное или высокое, а пересдача снижает эту долю до 22%.
При этом выяснилось, что учащиеся 5–9-х классов волнуются из-за ЕГЭ сильнее, чем ученики 10–11-х классов.
Более 87 тыс школьников будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2024 году