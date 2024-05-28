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Столичные выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку. В экзамене приняли участие свыше 69 тысяч человек, из которых 67 тысяч – выпускники этого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент образования Москвы.

По информации ведомства, на базе образовательных учреждений был развернут 361 пункт проведения экзамена, на дому – 49 пунктов, в медучреждениях – 6 пунктов.

Результаты экзамена по русскому языку станут известны не позже 14 июня. С ними можно будет ознакомиться в школах или на портале мэра и правительства Москвы.

Примерный график информирования участников ЕГЭ и ГВЭ о результатах размещен на сайте Регионального центра обработки информации.

Ранее школьники признались, что введение возможности пересдачи ЕГЭ снижает стресс. Так, большинство выпускников (52%) без такой возможности оценивают свое напряжение от экзаменов как повышенное или высокое, а пересдача снижает эту долю до 22%.

При этом выяснилось, что учащиеся 5–9-х классов волнуются из-за ЕГЭ сильнее, чем ученики 10–11-х классов.

