Для ЕГЭ по русскому и математике установили дополнительные даты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дополнительные даты проведения ЕГЭ по русскому языку и математике базового и профильного уровней установили на 29 мая и 1 июня соответственно. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

Инициатором стал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он обратился с соответствующей просьбой, чтобы избежать массового подвоза участников из приграничных и приравненных к ним территорий в отдаленные от границы муниципалитеты для сдачи экзаменов.

Основной срок проведения для русского языка остается 28 мая, для математики – 31 мая.

Накануне москвичам сообщили, что первые экзамены основного периода ЕГЭ по литературе, химии и географии прошли штатно и без сбоев, всего на участие было зарегистрировано свыше 150 тысяч человек. Уточняется, что химию могли сдать около 85 тысяч выпускников, литературу – более 48 тысяч, а географию – более 20 тысяч. Для организации ЕГЭ было задействовано 2 615, 2 452 и 2 098 пунктов проведения государственных экзаменов соответственно.