Чернышенко: последний звонок прозвучит для 2,3 млн школьников РФ в 2024 году

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В 2024 году последний звонок прозвенит для 2,3 миллиона выпускников 9-х и 11-х классов по всей России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, поздравляя выпускников.

"Вам предстоит успешно сдать экзамены, выбрать свой дальнейший путь, определиться с профессией. И у вас действительно есть большой выбор", – приводит его слова РИА Новости.

В своем обращении Чернышенко отметил, что Владимир Путин, говоря о главных целях РФ на ближайшие годы, заявил о необходимости достичь технологического лидерства.

По словам вице-премьера, профессии в этой сфере будут востребованы в дальнейшем, в связи с чем он отметил важность посещения дополнительных курсов, IT-клубов и других в рамках нацпроекта "Образование".

В заключение Чернышенко поблагодарил учителей за воспитание ответственных и умных молодых людей. Он подчеркнул, что именно педагоги помогают раскрыть способности и таланты детей.

Ранее стало известно, что первые экзамены основного периода ЕГЭ по литературе, химии и географии прошли в штатном режиме. Всего на участие в основном периоде ЕГЭ было зарегистрировано свыше 150 тысяч человек. Результаты экзаменов станут известны до 6 июня.

