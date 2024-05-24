В Москве работает бесплатная психологическая помощь для выпускников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные выпускники могут обратиться за бесплатной психологической помощью из-за стресса перед экзаменами, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала заведующая филиалом "Телефон неотложной психологической помощи 05" Московской службы психологической помощи Любовь Терневская, в конце учебного года выпускники и их родители чаще начинают обращаться за помощью из-за стресса перед ЕГЭ и тревог по поводу выбора будущей профессии.

По ее словам, в мае 2024 года на телефон неотложной психологической помощи поступали обращения от родителей, связанные с переживаниями по поводу успеваемости их детей, а также от самих подростков, столкнувшихся со сложностями в образовательном процессе.

Специалист отметила, что с каждым обратившимся проводится комплексная работа, а при необходимости могут быть предложены очные сеансы.

Основной период ЕГЭ-2024 проходит с 23 мая по 1 июля, дополнительный – с 4 по 23 сентября. Методист Екатерина Мыцких рассказала "Газете.ру", что важно повторить перед экзаменом по русскому языку.

Готовясь к тестовой части, она рекомендует сразу разбить этот этап на блоки. Специалист напомнила, что задания 1–3 направлены на выявление логико-смысловых отношений между предложениями, задание 4 проверяет знание норм постановки ударения в словах. Задания 5–6 посвящены лексическим нормам, задания 7–8 – грамматическим нормам.

Задания 9–15 проверяют орфографию, а 16–21 – пунктуацию. Задания 22–25 направлены на умение проводить анализ текста. Задание 26 проверяет знание средств выразительности речи.

Мыцких советует серьезно отнестись к повторению правил русского языка. Она также сообщила, что на сайте ФИПИ, а также в пособиях для подготовки к ЕГЭ по русскому языку есть словари. По ее словам, пользоваться нужно именно ими, поскольку на них опираются составители экзамена.

Эксперт напомнила, что при выполнении заданий тестовой части необходимо делать графические пометки: обязательно выделять части слов, грамматические основы предложений, обособленные члены. Эти пометки также можно и нужно делать в КИМах.

Работа с текстом также требует тщательной подготовки. Специалист рекомендует внимательно читать исходник, а при выполнении анализа проверять каждое предложение текста, сопоставляя вариант ответа с исходником. При написании сочинения важно соблюдать структуру, так как за ее несоблюдение снимут баллы.

Мыцких считает, что сложность подготовки к ЕГЭ заключается в объеме информации, которую ученикам необходимо усвоить или вспомнить. Еще одна проблема, с которой сталкиваются ученики во время сдачи экзамена, – это неумение управлять своим временем.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что первые экзамены основного периода ЕГЭ по литературе, химии и географии прошли в штатном режиме.

По информации ведомства, госэкзамены прошли без сбоев, всего на участие в основном периоде ЕГЭ было зарегистрировано свыше 150 тысяч человек.