ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

Фото: Министерство обороны РФ

Украинские силы атаковали три населенных пункта Белгородской области с помощью дронов. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о последствиях вражеской атаки в своем официальном телеграм-канале.

По словам губернатора, обошлось без пострадавших.

"В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал предприятие. В результате взрыва посечена кабина грузового автомобиля", – уточнил он в публикации.

Также беспилотник сбросил взрывное устройство на село Вязовое, в результате чего в одном из частных домов выбило окна.

Сброс еще одного взрывного устройства произошел в Дроновке. Там зафиксировали повреждение капота автомобиля.

Ранее украинские войска атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате вражеских действий пострадали два человека. Также после атаки ВСУ зафиксировали повреждения на линии электропередачи – без света осталась одна из улиц.

До этого четыре человека получили травмы при атаке беспилотника в селе Маломихайловка в Шебекинском городском округе.

