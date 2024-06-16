16 июня, 17:07Происшествия
ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области
Фото: Министерство обороны РФ
Украинские силы атаковали три населенных пункта Белгородской области с помощью дронов. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о последствиях вражеской атаки в своем официальном телеграм-канале.
По словам губернатора, обошлось без пострадавших.
"В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал предприятие. В результате взрыва посечена кабина грузового автомобиля", – уточнил он в публикации.
Также беспилотник сбросил взрывное устройство на село Вязовое, в результате чего в одном из частных домов выбило окна.
Сброс еще одного взрывного устройства произошел в Дроновке. Там зафиксировали повреждение капота автомобиля.
Ранее украинские войска атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате вражеских действий пострадали два человека. Также после атаки ВСУ зафиксировали повреждения на линии электропередачи – без света осталась одна из улиц.
До этого четыре человека получили травмы при атаке беспилотника в селе Маломихайловка в Шебекинском городском округе.
Один человек погиб и один ранен при атаке БПЛА на село под Белгородом