15 июня, 13:06Происшествия
Два человека пострадали в Белгородской области в результате атаки со стороны ВСУ
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Украинские силы атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате вражеских действий пострадали два человека. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о случившемся в телеграм-канале.
"В поселке Красное в результате атаки дрона-камикадзе на припаркованный легковой автомобиль пострадали два мирных жителя, которые находились рядом", – говорится в его публикации.
Сейчас скорая отвозит одного мужчину со множественными осколочными ранениями в областную больницу. Второму пострадавшему с осколочными ранениями спины и кисти помощь уже оказали, теперь его переводят в медучреждение в Белгороде.
Кроме того, после атаки ВСУ зафиксировали повреждения на линии электропередачи – без света осталась одна из улиц.
В самом Шебекине никто не пострадал, но оказались посечены машина и остекление в гараже.
Ранее подъезд многоквартирного дома в Шебекине обрушился после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Спасатели смогли эвакуировать из дома шестерых человек, заблокированных на верхних этажах. По последним данным, в результате ЧП погибли пять человек.
Следственный комитет РФ начал расследование новых преступлений украинской армии против мирных жителей Белгородской и Курской областей.
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