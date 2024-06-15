Два человека пострадали в Белгородской области в результате атаки со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские силы атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате вражеских действий пострадали два человека. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о случившемся в телеграм-канале.

"В поселке Красное в результате атаки дрона-камикадзе на припаркованный легковой автомобиль пострадали два мирных жителя, которые находились рядом", – говорится в его публикации.

Сейчас скорая отвозит одного мужчину со множественными осколочными ранениями в областную больницу. Второму пострадавшему с осколочными ранениями спины и кисти помощь уже оказали, теперь его переводят в медучреждение в Белгороде.

Кроме того, после атаки ВСУ зафиксировали повреждения на линии электропередачи – без света осталась одна из улиц.

В самом Шебекине никто не пострадал, но оказались посечены машина и остекление в гараже.

Ранее подъезд многоквартирного дома в Шебекине обрушился после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Спасатели смогли эвакуировать из дома шестерых человек, заблокированных на верхних этажах. По последним данным, в результате ЧП погибли пять человек.

Следственный комитет РФ начал расследование новых преступлений украинской армии против мирных жителей Белгородской и Курской областей.

