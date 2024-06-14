Три человека пострадали при обрушении подъезда в Шебекине после обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Три человека пострадали из-за обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекине после обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Все службы выехали на место. Буду информировать максимально оперативно обо всех последствиях", – сказал Гладков.

Ранее ночью в этом регионе, а также Курской области объявили режим ракетной опасности. Губернатор призывал местных жителей укрыться в подвале. До этого на окраине Шебекина прогремел взрыв, в результате которого были повреждены 10 частных домов и один автомобиль.