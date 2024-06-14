Взрыв произошел на окраине города Шебекино

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрыв прогремел на окраине города Шебекино. Его причины в данный момент устанавливаются. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. На месте находятся все оперативные службы, территорию оцепили.

На момент публикации известно о повреждении 10 частных домов и одного автомобиля. Подробности уточняются.

Ранее Гладков рассказал, что украинские дроны-камикадзе дважды за день атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате атак пострадали четыре человека.

Двум пострадавшим с контузией – мужчине и женщине – оказали медпомощь на месте, еще две женщины с трамвами головы обратились в больницу самостоятельно.