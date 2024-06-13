Москалькова заявила, что обратилась в ООН после атаки ВСУ на журналистов РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, а также в международный комитет защиты журналистов из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на съемочную группу НТВ в ДНР. Об этом омбудсмен написала в своем телеграм-канале.

По словам Москальковой, это сделано с целью придания гласности варварским действиям ВСУ. Также омбудсмен в своем посте напомнила о предложении присваивать работающим в зоне СВО журналистам статус ветерана военной журналистики.

Об обстреле сотрудников НТВ в донецкой Горловке со стороны киевского режима стало известно 13 июня. В результате атаки пострадали Алексей Ивлиев и офицер сопровождения. Также при обстреле погиб оператор Валерий Кожин.

