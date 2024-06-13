Телеканал НТВ уточнил число пострадавших сотрудников в ДНР

Фото: телеграм-канал "НТВ"

В результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР пострадали корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Об этом телеканал написал в своем телеграм-канале.

Также при обстреле пострадал офицер сопровождения. В данный момент Ивлиеву и Кожину проводят операции, говорится в публикации.

Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале уточнил, что корреспондент и оператор получили минно-взрывные травмы. Врачи делают все возможное для стабилизации их состояния, добавил Пушилин.

Ранее глава Горловки Иван Приходько заявил, что из-за атаки со стороны украинских военных пострадали трое сотрудников НТВ. По его словам, люди получили ранения в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей в поселке Гольмовском. Пострадавших госпитализировали.

В свою очередь, главврач городской больницы № 2 в Горловке Нелля Якуненко заявляла, что раненые находятся в коме. С ее слов, у них травматическая ампутация и открытая черепно-мозговая травма.