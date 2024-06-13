Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Один человек погиб и трое пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны украинских военных.

Губернатор региона Владимир Сальдо уточнил, что в Новой Каховке из-за прилета снаряда погибла 78-летняя женщина, а 66-летний мужчина получил ранения. При этом, по его словам, в Алешках также есть пострадавшие – двое мирных жителей 1989 и 1994 годов рождения. Всех их доставили в больницу для оказания необходимой медпомощи, уточнил он.

Кроме того, глава региона сообщил, что в Новокаховском ГО из-за атаки оказалась поврежденной электросеть, в связи с чем произошло аварийное отключение электроснабжения в микрорайоне Основа, в поселке городского типа Днепряны, селах Райское и Райское-2, Тополевка, Обрывки и Масловка. В общей сложности без света остались около четырех тысяч человек, подчеркнул Сальдо.

Сейчас, по его словам, аварийные бригады уже осмотрели место повреждения. Восстановление электросети они начнут, как только позволит ситуация.

"Напомню, что сегодня большой православный праздник – Вознесение Господне. Однако для отвернувшихся от истиной веры киевских раскольников это лишь повод для усиления террора. Ничего святого за душой у них не осталось", – подытожил в своем телеграм-канале Сальдо.

Ранее женщина и ее 13-летняя дочь погибли из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новогоровка Токмакского района Запорожской области. Балицкий уточнил, что 36-летняя местная жительница погибла на месте происшествия, а девочка, не приходя в сознание, скончалась в реанимации. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что им будет оказана вся возможная помощь.

