Женщина и ребенок погибли из-за обстрела ВСУ села в Запорожской области

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Женщина и ее 13-летняя дочь погибли из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новогоровка Токмакского района Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Он указал, что 36-летняя местная жительница погибла на месте происшествия, а девочка, не приходя в сознание, скончалась от полученных травм в реанимации. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что им будет оказана вся возможная помощь.

Ранее стало известно, что украинская армия обстреляла город Шебекино в Белгородской области. В результате атаки один мужчина получил осколочное ранение спины, руки и бедра. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавшего госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.