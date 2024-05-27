27 мая, 22:03Происшествия
ВСУ атаковали Луганск ракетами с кассетными боеприпасами
Фото: ТАСС/Александр Река
Украинские силы атаковали Луганск ракетами с кассетными боеприпасами. Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"В результате атаки началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – говорится в его публикации.
Пасечник назвал обеспечение безопасности местных жителей приоритетной задачей.
Ранее склад с горюче-смазочными материалами загорелся в результате обстрела Свердловска в ЛНР. Тогда ВСУ тоже использовали для атаки кассетные снаряды.
До этого украинские боевики обстреляли поселок Юбилейный в пригороде Луганска. В результате вражеской атаки пострадали 12 человек.
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