ВСУ атаковали Луганск ракетами с кассетными боеприпасами

Фото: ТАСС/Александр Река

Украинские силы атаковали Луганск ракетами с кассетными боеприпасами. Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В результате атаки началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – говорится в его публикации.

Пасечник назвал обеспечение безопасности местных жителей приоритетной задачей.

Ранее склад с горюче-смазочными материалами загорелся в результате обстрела Свердловска в ЛНР. Тогда ВСУ тоже использовали для атаки кассетные снаряды.

До этого украинские боевики обстреляли поселок Юбилейный в пригороде Луганска. В результате вражеской атаки пострадали 12 человек.

