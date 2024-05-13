Глава ЛНР: четверо пострадали после удара ВСУ по Краснодону

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Четыре человека пострадали после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Краснодона. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В результате обстрела начался пожар. <...> Принимаются меры по эвакуации людей", – указал он.

Информация о разрушениях пока уточняется, на месте работают службы МЧС, добавил глава республики. По его информации, дорога в город перекрыта, а транспорт был пущен по объездной трассе Молодогвардейск – Таловое – Верхнешевыревка – Краснодон.

Минтранс ЛНР в своем телеграм-канале уведомил, что автовокзалы и автостанции республики работают в штатном режиме.

Согласно решению Минобразования ЛНР, все образовательные организации Краснодона и соседнего Молодогвардейска, включая детсады, школы и колледжи, будут работать дистанционно с 14 мая. Это же касается Таловской основной школы № 34, добавили в телеграм-канале правительства республики.

В свою очередь, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что ВСУ ударили по промышленной зоне Краснодона, где находятся промышленные склады с лакокрасочными изделиями и продуктами питания.



"Удар по Краснодону был нанесен опять с северо-западного направления. Ориентировочно, опять же, ATACMS. Использовалось не менее трех ракет, по моей информации", – сказал Марочко.

Вечером 10 мая ВСУ обстреляли нефтяную базу в Ровеньках ЛНР. По словам Пасечника, украинские войска применили снаряды ATACMS с кассетными боеприпасами. Из-за удара там начался пожар. Позднее число погибших от обстрела достигло четырех человек.

