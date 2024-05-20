20 мая, 15:16Происшествия
Число пострадавших при ударе ВСУ по Юбилейному в ЛНР увеличилось до 12
Фото: телеграм-канал "ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ"
Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по поселку Юбилейному в ЛНР увеличилось до 12 человек. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.
"В больницах находятся девять пострадавших в результате сегодняшнего обстрела поселка Юбилейного", – цитируют ее в телеграм-канале информационного агентства ЛНР.
По ее словам, еще три человека проходят после удара амбулаторное лечение.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска нанесли удар с использованием западного оружия по окрестностям Луганска. На месте происшествия работают спасатели МЧС и сотрудники правоохранительных органов.
Позже стало известно, что обстрел привел к пожару. Огнем был охвачен жилой дом, а десятки других зданий посечены осколками. Число пострадавших тогда составляло пять человек.