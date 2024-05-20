Число пострадавших при ударе ВСУ по Юбилейному в ЛНР увеличилось до 12

Фото: телеграм-канал "ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ"

Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по поселку Юбилейному в ЛНР увеличилось до 12 человек. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

"В больницах находятся девять пострадавших в результате сегодняшнего обстрела поселка Юбилейного", – цитируют ее в телеграм-канале информационного агентства ЛНР.

По ее словам, еще три человека проходят после удара амбулаторное лечение.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска нанесли удар с использованием западного оружия по окрестностям Луганска. На месте происшествия работают спасатели МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

Позже стало известно, что обстрел привел к пожару. Огнем был охвачен жилой дом, а десятки других зданий посечены осколками. Число пострадавших тогда составляло пять человек.

