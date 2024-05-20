Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике и заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", – добавило ведомство.

По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли более 340 военных, три танка и три автомобиля. В ходе борьбы ВС РФ уничтожили две гаубицы Д-30, две гаубицы L-119 производства Великобритании, американское орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".

18 мая бойцы российской группировки "Север" освободили населенный пункт Старица в Харьковской области. До этого ведомство отметило, что российские войска взяли под контроль более 200 квадратных километров в Харьковской области.

Ранее группировка "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. В районах сел Дегтярного, Волчанск и Казачья Лопань российские военные смогли поразить живую силу и технику ВСУ.