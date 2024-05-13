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13 мая, 10:45

Политика

Минобороны РФ сообщило о продвижении войск в Харьковской области

Минобороны РФ сообщило о продвижении войск в Харьковской области

Госдума рассмотрит кандидатуры на посты вице-премьеров 13 мая

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Минобороны РФ сообщило о продвижении войск в Харьковской области. ВС РФ освободили четыре населенных пункта: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Тем временем забайкальские десантники сбили из пулеметов и автоматов украинский ударный беспилотник "Баба Яга" в Часовом Яре. Кроме того, боевой расчет противотанкового комплекса "Фагот" уничтожил блиндаж ВСУ на донецком направлении.

Подробнее о том, что произошло в зоне проведения СВО за 12 мая, – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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