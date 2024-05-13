Минобороны РФ сообщило о продвижении войск в Харьковской области. ВС РФ освободили четыре населенных пункта: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Тем временем забайкальские десантники сбили из пулеметов и автоматов украинский ударный беспилотник "Баба Яга" в Часовом Яре. Кроме того, боевой расчет противотанкового комплекса "Фагот" уничтожил блиндаж ВСУ на донецком направлении.

Подробнее о том, что произошло в зоне проведения СВО за 12 мая, – в эфире телеканала Москва 24.