Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ, который прежде занимал Сергей Шойгу. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале Совета Федерации.

В частности, российский лидер попросил сохранить должности министра внутренних дел за Владимиром Колокольцевым, главы МЧС РФ за Александром Куренковым, главы МИД РФ за Сергеем Лавровым, министра юстиции за Константином Чуйченко.

Также президент РФ предложил переназначить на должности директоров Службы внешней разведки, ФСБ, Федеральной службы войск национальной гвардии и Федеральной службы охраны Сергея Нарышкина, Александра Бортникова, Виктора Золотова и Дмитрия Кочнева соответственно.

Вместе с тем кандидатура Александра Линца была выдвинута главой государства на пост начальника Главного управления специальных программ президента, а кандидатура Бориса Ковальчука – на пост председателя Счетной палаты.

Совфед добавил, что консультации по кандидатурам будут проведены на заседаниях комитетов Госдумы 13 мая и на заседании верхней палаты парламента 14 мая.

Ранее Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабмина. Он заявил, что некоторые вице-премьеры должны сохранить свои посты. Мишустин добавил, что распределит полномочия между своими заместителями после утверждения кандидатур в Госдуме и консультаций с Владимиром Путиным.

