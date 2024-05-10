Володин: ГД обсудит кандидатуры вице-премьеров и министров 13 и 14 мая

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Госдума рассмотрит кандидатуры вице-премьеров 13 мая, а министров нового состава правительства 14 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

По его словам, ГД выделит два пленарных заседания. Как подчеркнул Володин, Михаилу Мишустину необходимо внести Владимиру Путину на рассмотрение структуру правительства.

"В связи с чем у нас с вами воскресенье, 12 число, будет рабочим днем для комитетов. С 12:00 комитеты начнут работать, в соответствии с графиком приступят к рассмотрению предложенных кандидатур", – сказал он.

Церемония инаугурации президента РФ прошла в Кремле 7 мая. Она началась с торжественного внесения Государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. На мероприятии присутствовали около 2,6 тысячи человек.

После церемонии свои полномочия сложили сотрудники администрации президента и правительства РФ. Это произошло автоматически после завершения предыдущего президентского срока Путина.

10 мая Госдума на пленарном заседании утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Соответствующее постановление нижней палаты парламента будет направлено президенту РФ.

