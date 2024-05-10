Госдума утвердила Мишустина председателем правительства РФ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ

Госдума на пленарном заседании утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Соответствующее постановление нижней палаты парламента будет направлено Владимиру Путину.

Кандидатуру Мишустина поддержали 375 депутатов из 432 принимавших участие в голосовании, 57 парламентариев воздержались, голосов против не было.

В свою очередь, Мишустин поблагодарил депутатов за одобрение его кандидатуры и обратил внимание на консолидацию общества вокруг президента РФ и его курса развития.

"Несмотря на разные взгляды на многие вопросы, сегодня вы поддержали прежде всего решения президента", – сказал он.

Мишустин также пообещал, что кабмин приложит все усилия для реализации инициатив, которые прозвучали в ходе послания российского лидера Федеральному собранию. Он отметил, что формат взаимодействия правительства с парламентом доказал эффективность.

В частности, политик пообещал учитывать в работе нового правительства темы, которые были затронуты в выступлениях руководителей фракций.

Утвержденный ГД премьер-министр добавил, что рассмотрение кандидатур министров и вице-премьеров состоится в ближайшие дни.

Ранее в Госдуму внесли проект постановления о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Его кандидатуру предложил Путин.

