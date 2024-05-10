Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ

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Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства", – написал он.

Володин сообщил, что обсуждение кандидатуры Председателя Правительства пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Государственной Думы.

Инаугурация Путина прошла 7 мая в Кремле. После вступления им в должность президента правительство РФ сложило полномочия.

Такая процедура предусматривается законом, а процедура формирования нового состава начнется с назначения председателя правительства. Указ об этом подписывается президентом после утверждения кандидатуры ГД.

Между тем спикер Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что кандидатуры министров могут внести и рассмотреть до 15 мая.