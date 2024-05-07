Правительство РФ ушло в отставку

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство РФ сложило полномочия перед вступившим в должность президента Владимиром Путиным. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает телеграм-канал кабмина.

Такая процедура предусматривается законом. Правительство подчеркнуло, что кабмин уходит в отставку после инаугурации главы государства. Прежние министры и вице-премьеры продолжают свою работу, однако теперь в статусе исполняющих обязанности, которыми останутся до утверждения нового состава кабмина.

"Процедура формирования нового состава правительства начинается с назначения председателя правительства. Указ об этом подписывается президентом после утверждения кандидатуры Государственной думой", – говорится в сообщении.

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что кандидатуры министров могут внести и рассмотреть до 15 мая. В эфире Первого канала она отметила, что процедура будет содержательной.

Церемония вступления Путина в должность президента РФ прошла в Кремле. Для действующего главы государства она стала пятой. Теперь Путин будет занимать пост президента России до 2030 года.

В своем обращении Путин пообещал сделать все, чтобы верные Отечеству люди вышли на ведущие позиции в сферах госуправления, экономики и других. Служение России он назвал огромной честью и священным долгом.

После завершения президентского срока полномочия сложили руководитель администрации президента РФ, его заместители, пресс-секретарь президента, помощники и советники, глава протокола, секретарь Совбеза РФ и его заместители, а также другие.

