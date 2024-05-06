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Владимир Путин заявил о недопустимости пауз во время формирования нового кабмина, для этого нужно сделать все необходимое, указал он на встрече с правительством.

"Вы знаете, что в ближайшее время в соответствии с Конституцией Российской Федерации пройдет процедура формирования нового состава правительства", – напомнил он.

Поэтому российский лидер ждет от коллег на всех уровнях исполнительной власти не только собранности и концентрации, но и работы на результат. По его словам, все профессиональные качества членов уходящего кабинета министров будут востребованы, включая опыт, знания и личный авторитет.

"Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается", – добавил Путин.

Ранее на встрече с действующим правительством, которая станет последней, так как уже 7 мая оно должно сложить свои полномочия, президент РФ поблагодарил членов кабмина за работу. Он напомнил, что за несколько месяцев до формирования кабинета министров началась борьба с коронавирусом, что стало сложным испытанием для России и мира, однако власти справились с ним достойно.