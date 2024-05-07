Администрация президента РФ сложила полномочия

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Администрация Кремля автоматически сложила полномочия после завершения президентского срока Владимира Путина. После инаугурации начался его новый шестилетний срок.

При завершении предыдущего срока Путина полномочия сложили ранее назначенные им руководитель АП, его заместители, пресс-секретарь президента, помощники и советники, глава протокола, секретарь Совбеза РФ и его заместители, а также другие. До формирования нового состава АП на ранее занимавших должности может быть возложено временное исполнение обязанностей.

В 2018 году после вступления Путина в должность президента назначение АП РФ состоялось в июне.

Церемония вступления Путина в должность президента РФ прошла в Кремле. Для действующего главы государства она стала пятой. Теперь Путин будет занимать пост президента России до 2030 года.

В обращении к присутствующим гостям и россиянам Путин, в частности, пообещал сделать все, чтобы верные Отечеству люди вышли на ведущие позиции в сферах госуправления, экономики и других. Служение России он назвал огромной честью и священным долгом. Свою речь вновь избранный президент завершил словами: "Вместе победим!"

