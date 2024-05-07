Путин призвал не забывать о трагической цене смут и потрясений

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Владимир Путин заявил, что нельзя забывать о трагической цене смут и потрясений, однако стабильность не означает косность. Об этом он сказал на церемонии инаугурации в Кремле.

По словам лидера страны, государственная, общественная и политическая система РФ должна оставаться прочной и устойчивой к любым вызовам и угрозам. Кроме того, президент призвал обеспечивать единство и независимость государства.

Мероприятие началось с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.

В ходе инаугурации Путин также назвал служение России в качестве ее президента огромной честью, обязанностью и священным долгом. Он поблагодарил россиян и участников СВО за доверие и поддержку. Глава государства подчеркнул, что интересы и безопасность россиян по-прежнему останутся для него превыше всего.

Как он указал, Россия готова к диалогу по безопасности и стратегической стабильности, но только на равных. Москва не отказывается от диалога с Западом, добавил Путин.

На мероприятии присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Чечни Рамзан Кадыров, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

