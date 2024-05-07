Песков заявил, что Путин может предложить кандидатуру премьера 7 мая

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Владимир Путин может внести в Государственную думу кандидатуру нового премьер-министра 7 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Вполне можно ожидать", – ответил он на соответствующий вопрос.

Инаугурация Путина состоится в Кремле в 12:00. Российские телеканалы закладывают один час на трансляцию церемонии.

Песков заявил, что инаугурация планируется прописанной и стандартной церемонией, при этом будут иметь место определенные нюансы. В свою очередь, помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что на мероприятие пригласили глав всех аккредитованных в Москве дипведомств, включая представителей недружественных стран.