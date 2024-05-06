Ушаков: на инаугурацию Путина приглашены главы всех аккредитованных дипмиссий

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Глав всех аккредитованных в Москве дипведомств, включая представителей недружественных стран, пригласили на инаугурацию президента РФ, которая состоится 7 мая. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, приглашения не отправляли только лидерам иностранных государств.

"Инаугурация у нас носит внутригосударственный характер, и уже по традиции приглашаем глав диппредставительств", – добавил он.

Ранее на последней встрече с действующим правительством Владимир Путин поблагодарил членов кабмина за работу. Он напомнил, что за несколько месяцев до формирования кабинета министров началась борьба с коронавирусом, что стало сложным испытанием для России и мира, однако власти справились с ним достойно.

Кабмин сложит свои полномочия 7 мая, когда пройдет инаугурация Путина. При этом 8-го числа ГД может утвердить премьер-министра, если президент РФ предложит кандидатуру сразу после инаугурации, заявлял глава ЛДПР Леонид Слуцкий. По данным другого источника в нижней палате парламента, утверждение премьера РФ может состояться 10 мая.

