РИА Новости: Володин сообщил о решении отменить заседание ГД 8 мая

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о решении отменить пленарное заседание ГД 8 мая и назначить дополнительное на 10-е число. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в нижней палате парламента.

По их данным, Володин высказался о таком решении в начале текущего заседания.

Ранее думская комиссия по регламенту внесла на рассмотрение в ГД проект о дополнительных заседаниях 10 и 13 мая. Первое может начаться в 14 часов, а второе – в 10 часов. При этом предлагалось отменить другие собрания, запланированные на 7 и 16 мая.

Ранее источник в Госдуме рассказывал, что депутаты могут утвердить нового премьер-министра РФ 10-го числа, если получат кандидатуру от Владимира Путина.

