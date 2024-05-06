06 мая, 16:50Политика
Комитеты ГД могут встретиться с кандидатами на посты министров 12 мая
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Комитеты Госдумы 12 мая могут провести встречи с новыми профильными министрами правительства Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета ГД по культуре Елену Ямпольскую.
По ее данным, думский комитет по контролю составляет единый план-график встреч с кандидатами, чтобы представители всех фракций могли поучаствовать в работе каждого комитета.
До этого депутаты Госдумы приняли постановление о проведении заседаний 10, 13 и 14 мая. Собрания состоятся в 14:00 10 мая и в 10:00 13 и 14 мая, уточнил председатель комиссии нижней палаты парламента по регламенту и обеспечению деятельности ГД Виктор Пинский.
Ранее депутат Александр Мажуга сообщил, что кандидатуру премьера правительства РФ утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая. Он также напомнил об инаугурации президента РФ 7 мая. В этот же день кабмин должен сложить свои полномочия.
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