Депутат Пинский: ГД проведет заседания 10, 13 и 14 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы приняли постановление о проведении заседаний 10, 13 и 14 мая. Об этом заявил председатель комиссии нижней палаты парламента по регламенту и обеспечению деятельности ГД Виктор Пинский.

"Мы отменяем заседания Государственной думы 7, 8, 15 и 16 мая", – передает Агентство "Москва" слова депутата.

Парламентарий уточнил, что заседания пройдут в 14:00 10 мая и в 10:00 13 и 14 мая. Пинский добавил, что 12 мая предлагается сделать днем работы в комитетах Госдумы.

Ранее источник в СМИ сообщил, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин решил отменить пленарное заседание депутатов 8 мая и назначить дополнительное на 10 мая.

До этого депутат Александр Мажуга заявил, что кандидатуру премьера российского правительства утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая. Он напомнил, что инаугурация президента РФ пройдет 7 мая, в этот же день кабмин должен сложить свои полномочия. Затем, как заметил Мажуга, парламенту впервые предстоит утвердить кандидатуру нового председателя правительства.

