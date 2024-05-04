Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров

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Совет Госдумы в понедельник, 5 мая, рассмотрит вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров. Это следует из повестки заседания совета.

Также говорится, что комитету ГД по контролю могут поручить подготовить и внести на рассмотрение Совета ГД предложения по вопросу об утверждении кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. Он также не исключил, что уже на следующий день Госдума рассмотрит кандидатуру премьер-министра.

До этого ЦИК РФ утвердил итоги выборов президента России, по результатам которых Владимир Путин в пятый раз избран главой государства. Итоговый результат составил 87,28%. За Путина проголосовали 76 277 708 россиян по всему миру.

