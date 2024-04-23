Сенатор Клишас: инаугурация Путина состоится 7 мая

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Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, которого цитирует ТАСС.

По его словам, за день до церемонии сенаторы пройдут ПЦР-тестирование на коронавирус. Сенатор также не исключил, что уже 8 мая Госдума рассмотрит кандидатуру премьер-министра.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в целом церемония инаугурации прописанная и стандартная, при этом будут иметь место определенные нюансы. Представитель Кремля пообещал сообщать об этом по мере поступления информации.

Центризбирком РФ утвердил итоги выборов президента России, по результатам которых Владимир Путин в пятый раз избран главой государства.

Его итоговый результат составил 87,28%. За него проголосовали 76 277 708 россиян по всему миру. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, Путин также победил по итогам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении и США.

Согласно статье 82 закона "О выборах президента РФ", избранный лидер страны вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность президента РФ, который был выбран на предыдущих выборах. В 2018 году инаугурация Путина прошла 7 мая.

