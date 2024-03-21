ЦИК утвердил итоги выборов президента России

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Центризбирком РФ утвердил итоги выборов президента России, которые прошли с 15 по 17 марта. Владимир Путин в пятый раз избран главой государства.

"Принято всеми членами ЦИК единогласно. Президентом РФ избран Владимир Владимирович Путин", – сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

Члены Центризбиркома в 12:52 подписали протокол о результатах голосования.

Итоговый результат Владимира Путина на прошедших президентских выборах составил 87,28%. За него проголосовали 76 277 708 россиян по всему миру. По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, Путин победил по итогам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении и США.

Итоговый результат кандидата от КПРФ Николая Харитонова составил 4,31%. За представителя партии "Новые люди" Владислава Даванкова голоса отдали 3,85% избирателей, за Леонида Слуцкого от ЛДПР – 3,2%.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что убедительная победа Путина отражает степень консолидации общества вокруг его политической программы. Также она показывает небольшое число тех, кто находится в оппозиции к нему, отметил он.

ЦИК РФ сообщил об обработке 100% бюллетеней