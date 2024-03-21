Президент ЮАР поздравил Путина с победой на выборах

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы ЮАР сообщает ТАСС.

"Президент Сирил Рамапоса от лица правительства и народа ЮАР поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ", – указано в сообщении.

Рамапоса подтвердил приверженность ЮАР и России взаимному сотрудничеству на многосторонних площадках, включая совместное членство двух стран в ООН, G20, БРИКС. Президент ЮАР также заявил, что продолжит усилия по урегулированию украинского кризиса и будет взаимодействовать с Россией и Украиной для достижения прочного мира.

Путин ранее набрал 87,28% на выборах президента РФ по итогам обработки 100% протоколов.

Второе место досталось кандидату от КПРФ Николаю Харитонову с 4,31% голосов. Третье и четвертое места заняли представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков и Леонид Слуцкий от ЛДПР. За них свои голоса отдали 3,85 и 3,20% избирателей соответственно.

С победой на выборах президента РФ Путина ранее поздравили лидер КНДР Ким Чен Ын, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд и другие политические деятели.

