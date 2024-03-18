Собянин поздравил Путина с избранием на пост президента РФ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента России. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.

"В марте 2024 года наш народ сделал выбор в пользу сильной успешной страны во главе с мудрым и авторитетным лидером", – отметил мэр.

По его словам, голоса москвичей сыграли весомую роль в выборах президента РФ. Собянин подчеркнул, что участие в голосовании как на избирательных участках, так и через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), приняли более 5,4 миллиона жителей столицы, из которых 85,13% поддержали Путина.

"Спасибо, дорогие друзья, за активную гражданскую позицию. Победа будет за нами", – заключил градоначальник.

Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия России сможет полностью подвести итоги выборов президента РФ 21 марта. По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, это связано с доставкой документов со всех точек РФ, что требует определенного промежутка времени.



Путин набрал 85,13% голосов после обработки 100% протоколов в Москве. Следом за ним расположился кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков (6,65%). После него идут Николай Харитонов от КПРФ с 3,84% голосов и Леонид Слуцкий от ЛДПР с 2,83% голосов.

В ЦИК также сообщили, что общая явка на выборах президента РФ стала рекордной для современной России и достигла 77,44%.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.



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