Песков назвал результат Путина на выборах президента России уникальным

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Результат Владимира Путина, который побеждает на выборах главы российского государства, является уникальным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Уровень поддержки населения – это абсолютная победа как кандидата и, конечно, самое красноречивое подтверждение поддержки людьми нашей страны своего президента и консолидация вокруг его пути", – сказал он.

Вместе с тем Песков добавил, что российская сторона категорически не согласна с оценкой Вашингтона по поводу выборов президента России, Москва не будет к ней прислушиваться. Пресс-секретарь главы государства напомнил слова Путина о том, что Штаты глубоко вовлечены в конфликт на Украине.

Со слов Пескова, США являются той страной, которая де-факто воюет с Россией. В этой связи, продолжил представитель Кремля, иных оценок от Вашингтона можно было не ждать.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что США считают выборы президента РФ несвободными и несправедливыми.

Центральная избирательная комиссия России подведет итоги выборов президента России в четверг, 21 марта. Как уточнила председатель ЦИК Элла Памфилова, подобный срок связан с доставкой документации со всех точек РФ, а это требует времени.



Путин набрал 85,13% голосов после обработки 100% протоколов в Москве. Следом за ним расположился кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков (6,65%). После него идут Николай Харитонов от КПРФ с 3,84% голосов и Леонид Слуцкий от ЛДПР с 2,83% голосов.

В ЦИК также добавили, что общая явка на выборах стала рекордной для современной России и составила 77,44%.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

Центризбирком обработал 99,67% бюллетеней