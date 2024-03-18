18 марта, 13:19Политика
Песков назвал результат Путина на выборах президента России уникальным
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Результат Владимира Путина, который побеждает на выборах главы российского государства, является уникальным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Уровень поддержки населения – это абсолютная победа как кандидата и, конечно, самое красноречивое подтверждение поддержки людьми нашей страны своего президента и консолидация вокруг его пути", – сказал он.
Вместе с тем Песков добавил, что российская сторона категорически не согласна с оценкой Вашингтона по поводу выборов президента России, Москва не будет к ней прислушиваться. Пресс-секретарь главы государства напомнил слова Путина о том, что Штаты глубоко вовлечены в конфликт на Украине.
Со слов Пескова, США являются той страной, которая де-факто воюет с Россией. В этой связи, продолжил представитель Кремля, иных оценок от Вашингтона можно было не ждать.
Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что США считают выборы президента РФ несвободными и несправедливыми.
Центральная избирательная комиссия России подведет итоги выборов президента России в четверг, 21 марта. Как уточнила председатель ЦИК Элла Памфилова, подобный срок связан с доставкой документации со всех точек РФ, а это требует времени.
Путин набрал 85,13% голосов после обработки 100% протоколов в Москве. Следом за ним расположился кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков (6,65%). После него идут Николай Харитонов от КПРФ с 3,84% голосов и Леонид Слуцкий от ЛДПР с 2,83% голосов.
В ЦИК также добавили, что общая явка на выборах стала рекордной для современной России и составила 77,44%.
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.
Центризбирком обработал 99,67% бюллетеней
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