Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

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Наследный принц Саудовской Аравии, председатель Совета министров государства Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поздравил его с победой на президентских выборах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе телефонного разговора российский лидер и наследный принц обсудили готовность к продолжению активного сотрудничества между странами.

"Констатирована, в частности, эффективность координации двух стран в формате "ОПЕК плюс", – говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора Путин попросил передать наилучшие пожелания королю Саудовской Аравии и поздравил народ страны со священным месяцем Рамадан.

Путин ранее набрал 87,28% на выборах президента РФ по итогам обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствовали данные ЦИК РФ.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов. Третье и четвертое места заняли представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков и Леонид Слуцкий от ЛДПР. За них свои голоса отдали 3,85 и 3,20% избирателей соответственно.

С победой на выборах президента РФ Путина ранее поздравили лидер КНДР Ким Чен Ын, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн и другие политические деятели.

