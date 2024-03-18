Лидер КНДР поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский диппредставитель в Москве передаст Путину поздравительную телеграмму от Ким Чен Ына.

Путина поздравил и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. По его словам, он внимательно следил за ходом голосования на выборах главы российского государства.

Между тем в ЦИК сообщили, что за Путина было отдано 85,13% голосов в Москве, это стало известно после обработки 100% протоколов в российской столице.

На втором месте расположился кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набрал 6,65% голосов. После него идут Николай Харитонов от КПРФ с 3,84% голосов и Леонид Слуцкий от ЛДПР с 2,83% голосов.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Почти 75% избирателей приняли участие в выборах президента России