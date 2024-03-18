Путин заявил, что мечтает о сильной и суверенной России

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин, лидирующий на выборах президента РФ, заявил, что мечтает о сильной и суверенной России

По его словам, результаты голосования позволят добиться этих целей.

Ранее Путин поблагодарил всех россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали на выборах президента России. Особые слова благодарности президент выразил российским бойцам.

По его словам, есть условия дальнейшего движения вперед для того, чтобы Россия была крепче, сильнее, эффективнее. Он заверил, что все задуманные планы по развитию РФ будут решены, а цели достигнуты.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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