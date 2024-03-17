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17 марта, 22:52

Политика

Влияющих на выбор москвичей нарушений в ходе голосования на выборах не зафиксировали

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Нарушений, которые влияли бы на выбор москвичей, в ходе выборов президента РФ в столице не зафиксировали. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

По его словам, серьезных нарушений нет.

В настоящий момент Владимир Путин набрал 87,34% голосов по итогу обработки более 50% протоколов, сообщается на информационном табло в Центральной избирательной комиссии РФ. На втором месте расположился кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,11% голосов.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Голосование на выборах президента завершилось в РФ

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