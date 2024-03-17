Путин набрал 87,34% голосов по итогу обработки более 50% протоколов

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Владимир Путин набрал 87,34% голосов по итогу обработки 50,02% протоколов, сообщается на информационном табло в Центральной избирательной комиссии РФ.

На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,11% голосов. Владислав Даванков от "Новых людей" набирает 4,01% голосов, Леонид Слуцкий от ЛДПР – 3,11% голосов.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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