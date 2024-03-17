В Роскомнадзоре заявили, что DDoS-атаки не повлияли на выборы президента РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Зарубежные DDoS-атаки не отразились на процессе выборов президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгения Зайцева.

По его словам, почти 1,3 тысячи ресурсов, на которых были призывы к участию в несогласованных акциях в период выборов, заблокировали. Зайцев уточнил, что их цель заключалась в срыве голосования.

"Такие ресурсы и интернет-страницы блокировались, удалялись, помечались соответствующим образом – как фейковые", – сказал он.

Ранее член ЦИК Игорь Борисов рассказал, что более 19 тысяч потенциально опасных воздействий на сайт комиссии выявили с первого дня голосования на выборах президента. По его словам, с 1 января до 15 марта было установлено почти 8 миллионов потенциально опасных атак, включая направленные DDoS-атаки, на сайт.

Вместе с тем председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что уровень DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов президента РФ беспрецедентен.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Общественный штаб по наблюдению за выборами: все DDoS-атаки на систему ДЭГ отражены